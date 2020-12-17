Arkadaşı borcunu ödemedi diye bıçaklayıp öldürmüş

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Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında açıklama yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu'nun sözlerinin kabul edilmesi ve hoş görülmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını dile getirerek, söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "'Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.