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ZONGULDAK

Arkadaşına yardıma gitti toprak yığınının altında can verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel yurt binası inşaatında çalışan arkadaşının yanına gelen Deniz Astsubay toprak yığının altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırılan asker yaşama tutunamadı.

Haber Merkezi İHA
Arkadaşına yardıma gitti toprak yığınının altında can verdi
Toprak altında kalarak ağır yaralanan asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yurt inşaatında çalışan bir arkadaşının yanına gelen Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Astsubay Yasef Çalışkan toprak yığınının altında kaldı. Durumu gören işçiler 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, toprak altında kalan askeri çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı asker iş makinesinin de yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı asker ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı asker ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
İHA
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı asker ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
  • Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Toprak altında kalarak ağır yaralanan asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İHA
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay yerinin karşısında fırıncılık yapan Kadir Erdoğan olay ile ilgili açıklama yaparak, “Biz fırında çalışıyorduk. Kepçe orada hafriyat kazıyordu, altına da adam girmişti boruları tutuyordu. Merdiven boşluğundan toprak kayınca adam sıkıştı, kaldı orada. 1 buçuk senedir inşaat halinde. Yurt yapılacak, öğrenci yurdu. Seslendik ses vermiyordu. Kafasını kaldıramıyordu” dedi.

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