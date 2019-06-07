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ADANA

Adana haberleri: Çocukluk arkadaşını bıçakladı

Arkadaşını bıçaklayıp hastaneye getirdi

Adana’da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Haber Merkezi DHA
Arkadaşını bıçakladıktan sonra araçla hastaneye getirdi
Arkadaşını bıçakladıktan sonra araçla hastaneye getirdi

Adana'da S.Y., birlikte alkol aldığı arkadaşı İbrahim Kul'u bıçaklayıp, otomobille hastaneye getirdi. Kul, hayatını kaybederken, 'çocukluk arkadaşımdı' diyerek ağlayan S.Y. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kul, S.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra grup arasında tartışma çıktı.

  • Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., iddiaya göre yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim Kul'u yaraladı. Ardından S.Y., İbrahim Kul'u otomobile bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanenin girişini şaşıran İbrahim Kul, çevredekilerden yardım istedi. İbrahim Kul, gelen sağlık personeli tarafından sedyeye alınan Kul, hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan İbrahim Kul, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

'Çocukluk arkadaşım' diyerek ağlayan S.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

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