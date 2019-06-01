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İSTANBUL

Arkadaşının motoruyla denize uçtu, yardımına balıkçılar koştu

Arkadaşının motoruyla denize uçtu, yardımına balıkçılar koştu

Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü. Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.​
DHA
Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.​
Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.​
DHA
Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.​

Olay, Çatladıkapı Sahilinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., Ramazan K. ile birlikte motosikletle sahile balık tutmaya geldi.

Ramazan K. balık tutarken arkadaşı Mehmet D. anahtarı üzerinde bulunan motosiklete binerek, sürmek istedi. Motosiklete binen Mehmet D. aracın kontrolünü kaybederek, denize uçtu. Mehmet D.'nin çırpındığını gören balıkçılar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı balıkçılar oltalarını bırakarak, Mehmet D.'yi kurtarmak için denize girdi.

  • Balıkçılar suya düşen adamı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet D.'ye ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Denizin düşen motosikletin çıkarılması için vinç ve özel dalgıçlara bilgi verildi. Dalgıçlar motosikleti denizden çıkardı.
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