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ANTALYA

Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval uçuruma düşüp öldü

Antalya'da piknik dönüşü eşinin kayalıktan düştüğünü fark edince çığlık atan Yasemin Sarıca'nın (25) yardımına koşan arkadaşı Seval Öncül (25), yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşüp yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval uçuruma düşüp öldü
Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval uçuruma düşüp öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Seval ve Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep- Yasemin Sarıcan çifti ile pikniğe gitti. Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybedince uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü fark eden Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali- Seval Öncül çifti aracı durdurdu.


100 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜ


Recep Sarıcan'ın düştüğü yere bakmaya giden Seval Öncül, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu Recep Sarıcan bulunduğu yerden çıkartıldı. İki bacağının kırık olduğu belirlenen Sarıcan, hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül'ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler, Sahil Güvenlik'ten destek istedi. Sahil Güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Seval Öncül'ün, hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜÇLÜKLE BULUNDU


Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından bu sabah ailesi tarafından alınan Seval Öncül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hakkarili çifte düğünde 2,5 kilo altın takıldı
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Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi’nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi. Çift için Hakkari’nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi’ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı.
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Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.<br>Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.
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Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, \"Türkiye’nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. \"
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\"Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır’da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici\" dedi.
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Damat Cengiz Çiftçi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
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Hakkarili çifte düğünde 2,5 kilo altın takıldı
Hakkari'de iş insanı Aydın Çiftçi'nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde gelin Tuba Egin'e yaklaşık 2,5 kilo altın takıldı.

'Duygulanıp ağlayanlar var': Bayrak sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını kahveye davet ediyor
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İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde yaşayan Turan Deniz’in (55) bayrak sevgisi herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Sokaktan geçerken Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
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Evinin duvarlarını, tavanını bayraklarla donatarak neredeyse boş yer bırakmayan Deniz, bayrak aşkını sokağa dahi taşıdı.
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Bayrak aşkının kendisine atalarından kaldığını anlatan Deniz, bu sevgiyi çocuklarına da aşıladı.
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“Duygulanıp ağlayanlar var”<br><br>Turan Deniz, evin kendisine dedesinden kaldığını ve soylarının da Osmanlı’dan geldiğini belirtti.
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Çocukluğundan beri bayrak aşkıyla yandığını ifade eden Deniz, “Evlenmek isteyenler, askere gidenler, şehit ve gazi yakınları bu sokağa gelip fotoğraf çekiyor. Buraya gelince duygulanıp ağlayanlar var. Burada artık bir huzur ortamı oluştu ve rahatız. Ancak daha önce sorunlar yaşanıyordu. Önceleri burada büyük zulümler gördük ama yılmadık” dedi.
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Cumhurbaşkanını kahveye davet etti<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’a gelişlerinde kendi evlerini ziyaret etmelerini de isteyen Deniz, gelişleriyle kendisine Osmanlı kahvesi ve şerbetinden ikram edeceklerini kaydetti.
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Bayrak aşkını babalarından öğrendiklerini dile getiren Fatma Deniz ise bu konuda her zaman babalarını örnek aldıklarını söyledi.
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Böyle bayrak aşkı görünmedi
'Duygulanıp ağlayanlar var': Bayrak sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını kahveye davet ediyor
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Turan Deniz, Türk bayrağı sevgisini evinin her köşesine ve sokağa taşıdı. Sokaktan geçerken Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.


Köyde tek başına

Köyde tek başına

'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için ayrılmıyor.
Duygulanıp ağlayanlar var

'Duygulanıp ağlayanlar var'

Sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını davet ediyor.
Sudenaz Akkuşa veda

Sudenaz Akkuş'a veda

​Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybetmişti: Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

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