Arkadaşlarıyla şakalaşırken 20 metrelik falezlerden düştü: Hastaneye kaldırıldı

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde gece yarısı meydana geldi. İki arkadaşıyla falezlerin kıyısına gelen Emre Can K., bir süre burada oturup manzarayı izledi. Arkadaşlarıyla şakalaşmaya başlayan Emre Can K., bir anlık dalgınlıkla falezlerden kayaların üzerine düştü. Yaklaşık 20 metreden düşen Emre Can K. için arkadaşları 112 Acil'e haber verdi.

1 saatlik çalışmayla kurtarılan K., tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri, genci 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Deniz polisinin botla destek verdiği çalışmaların ardından baş, kol ve bacaklarından yaralandığı belirlenen Emre Can K., tedavi için hastaneye götürüldü.