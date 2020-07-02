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Gündem Arkadaşlarıyla şakalaşırken 20 metrelik falezlerden düştü Hastaneye kaldırıldı
ANTALYA

Antalya haberleri: Arkadaşlarıyla şakalaşırken 20 metrelik falezlerden düştü: Hastaneye kaldırıldı

Arkadaşlarıyla şakalaşırken 20 metrelik falezlerden düştü: Hastaneye kaldırıldı

Antalya'da manzarayı izlemek için falezlere gelen Emre Can K. (20), arkadaşlarıyla şakalaşırken 20 metreden kayalık alana düştü. K. için arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. 1 saatlik çalışmayla kurtarılan K., tedavi için hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
1 saatlik çalışmayla kurtarılan K., tedavi için hastaneye götürüldü.
1 saatlik çalışmayla kurtarılan K., tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde gece yarısı meydana geldi. İki arkadaşıyla falezlerin kıyısına gelen Emre Can K., bir süre burada oturup manzarayı izledi. Arkadaşlarıyla şakalaşmaya başlayan Emre Can K., bir anlık dalgınlıkla falezlerden kayaların üzerine düştü. Yaklaşık 20 metreden düşen Emre Can K. için arkadaşları 112 Acil'e haber verdi.

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1 saatlik çalışmayla kurtarılan K., tedavi için hastaneye götürüldü.

Tedavi için hastaneye götürüldü

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri, genci 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Deniz polisinin botla destek verdiği çalışmaların ardından baş, kol ve bacaklarından yaralandığı belirlenen Emre Can K., tedavi için hastaneye götürüldü.

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