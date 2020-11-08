Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Arkadaşlık teklifini reddeden Gamzeyi öldüren sanık Pişmanım, özür diliyorum
RİZE

Arkadaşlık teklifini reddeden Gamze'yi öldüren sanık: Pişmanım, özür diliyorum

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hakkında acıman davada ilk kez hakim karşına çıktı. Dalançıkar duruşmasındaki ifadesinde “Olay anında kendimi kaybettim, pişmanım, ailesinden özür diliyorum” dedi. Mahkeme, sanık Dalançıkar'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Merkezi DHA
Savaş Dalançıkar.
Savaş Dalançıkar.

Yaşanan olay, 15 Nisan’da, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da boğazını bıçakla keserek, öldürdü.

  • Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala’nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayet zanlısı tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savaş Dalançıkar hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala’yı (46).

İLK KEZ HÂKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Savaş Dalançıkar (37), ilk kez hakim karşına çıktı.

  • Gamze Pala'nın ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmadaki savunmasında olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini söyleyen Dalançıkar, “Cinayeti tasarlayarak gerçekleştirmedim, tamamen o anda meydana geldi. Olay günü maktulü görmek için parka gitmiştim ancak onu göremedim, iş yerine gitmeye karar verdim. Ancak öğretmenevi müdüründen korktuğum için müdürü ‘korkuturum’ diye yanıma tabanca almıştım. Öğretmenevine gittim ancak maktul beni görünce korktu. Ben de aniden üzerimdeki tabancayla maktule ateş ettim. Olayın devamını hatırlamıyorum. Olay tarihinde alkollüydüm. Kendimi güvende hissetmediğim için olayda kullandığım bıçak ile diğer küçük bıçağı her zaman yanımda taşıyordum. Tabancanın namlusuna mermiyi ne zaman sürdüğümü hatırlamıyorum” dedi.

‘PİŞMANIM, AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM’

Cinayet anını anlatan Dalançıkar, olaydan sonra kendine ateş etmeyi düşündüğünü, tutuklu bulunduğu cezaevinde de intihara kalkıştığını, ancak başarılı olmadığını ifade ederek, “İçeriye girdiğimde yalnızca ‘Gamze’ diye seslendiğimi hatırlıyorum. Olayın devamını hatırlamıyorum. Olaydan pişmanım, ailesinden özür diliyorum. Olay anında kendimi kaybetmiştim. Psikolojik sorunlarım vardır. Olay günü maktulün öğretmenevinde olduğunu bilmiyordum. Mesai saatleri değişiyordu. Öğretmenevine gittiğimde maktul beni görünce kaçtı, ben de kendimi kaybettim, kaç el ateş etliğimi hatırlamıyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutukluk halinin devamına karar verdiği Savaş Dalançıkar’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep ederek, duruşmayı erteledi.

Boşandığı kadının boğazını keserek öldürdü: Sizin yapamadığınızı ben yaptım
GÜNDEM
Boşandığı kadının boğazını keserek öldürdü: Sizin yapamadığınızı ben yaptım

Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında geçen 9 saatini anlattı: Enkaz altında birbirimizi duyduk
GÜNDEM
Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında geçen 9 saatini anlattı: Enkaz altında birbirimizi duyduk

Cinayeti vahşice işleyen zanlının kan donduran açıklaması: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm
GÜNDEM
Cinayeti vahşice işleyen zanlının kan donduran açıklaması: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm

Çamaşırdan çoraba düdükten uyku tulumuna: İşte bir deprem çantasının maliyeti
HAYAT
Çamaşırdan çoraba düdükten uyku tulumuna: İşte bir deprem çantasının maliyeti

Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
GÜNDEM
Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
Abone Ol Google News
Bidenın başkanlık yolu

Biden'ın başkanlık yolu

​Biden ilk kez 32 yıl önce başkan adayı olmuştu.
Milyonların gözü bu haberde

Milyonların gözü bu haberde

​Meclis vergi ve yapılandırma ile istihdam için mesai yapacak.
Sabrettiler vezafere ulaştılar

Sabrettiler ve
zafere ulaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa zaferi mesajı.
Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında müjdeledi.
Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

​8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekilde güçlendirildi.
MSB görüntüleri paylaştı

MSB görüntüleri paylaştı

'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' nefes kesti.

Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı.
Daha bitmedi!

Daha bitmedi!

​Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti.

Yeni salgın olabilir

Yeni salgın olabilir

İstanbul için korkutan açıklama: Su seviyesi azalıyor.
Evlerini<br>terk etmiyorlar

Evlerini
terk etmiyorlar

​Terter sakinleri, ağır füze saldırılarına rağmen evlerindeler.
İstanbul'da<br>ilginç görüntü

İstanbul'da
ilginç görüntü

​Kaldırımı pazar yerine çevirdiler, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Misafirliğe gitti dehşeti yaşadı

Misafirliğe gitti dehşeti yaşadı

​Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra da vücudunu parçaladı.
Bu kez <br>Avrupa'dan Asya'ya

Bu kez
Avrupa'dan Asya'ya

​İlklere sahne olan İstanbul Maratonu sona erdi.
Kardeşinin<br>boğazını kesti

Kardeşinin
boğazını kesti

İki kardeş arasında çıkan borç kavgası ölümle bitti.
Ceza yazmayın,<br>annem beni öldürür

Ceza yazmayın,
annem beni öldürür

13 yaşındaki çocuk, izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.