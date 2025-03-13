Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilmişti: 390 tezgahlı pazar alanı CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla iptal edildi

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan, söz konusu oturumda yaptığı konuşmada, “Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi, Arnavutköy Belediyesi ve İBB iş birliğiyle hayata geçirilen bir projedir. 2019 yılına kadar projenin %63’ü tamamlanmış, kalan %37’lik kısmı ise son 5 yıl içerisinde bitirilmiştir. Bu alan, başından itibaren pazar fonksiyonuna uygun bir şekilde projelendirilmiştir. Ancak ne yazık ki, tüm taleplerimize rağmen tahsis işlemi tamamlanmamış, Arnavutköy halkının kullanımına sunulamamıştır. Bugünkü raporda, buranın pazar fonksiyonuna uygun olmadığı yönünde bir ifade yer alıyor. Kat yüksekliği dahil tüm detayları pazar olarak projelendirilen bir yerin bu gerekçeyle iptal edilmesi, halkımızın mağduriyetini artırmaktadır. Sokak aralarında pazar alışverişi yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız adına bu kararı doğru bulmuyor ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.