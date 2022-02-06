Gündem Arnavutköyde açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu
İSTANBUL

Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu

İstanbul Arnavutköy'de yol ortasında açık bırakılan rögar kapağını fark etmeyen minibüs sürücüsü kaza yaptı. Rögar kapağına çarpan minibüsün sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Kaza anında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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Haber Merkezi DHA
Arnavutköyde açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs savrularak park halindeki bir hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

İstanbul'daki kaza dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi.

Sanayi Caddesinde seyir halindeki bir minibüs, cadde ortasındaki yarı açık kalan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs savrularak park halindeki bir hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

DHA

Kazada minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Kaza esnasında yoldan vatandaşların geçmemesi olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.

DHA

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