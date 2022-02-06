Arnavutköy'de açık kalan rögar kapağı işte böyle kazaya neden oldu İstanbul Arnavutköy'de yol ortasında açık bırakılan rögar kapağını fark etmeyen minibüs sürücüsü kaza yaptı. Rögar kapağına çarpan minibüsün sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Kaza anında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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