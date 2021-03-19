Gündem Arnavutköyde çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı
İSTANBUL

Arnavutköy’de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı

İstanbul Arnavutköy’de yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi. Bir otomobil, çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 9 polis memuru ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.
Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaza, saat 15.30’da Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Celil Konukçu'nun kullandığı 34 GC 1998 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde çevik kuvvet polislerinin bulunduğu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Celil Konuk hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik kuvvet polislerinden 6’sı Arnavutköy Devlet Hastanesi, 3’ü de Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı götürüldü. Çevik kuvvet polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve çevik kuvvet polislerinin sağlık durumları ile yakından ilgilendi. Arnavutköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

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