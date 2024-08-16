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Arnavutköy'de evden eve nakliye kamyonunda 19 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da daha önceden görüştüğü göçmenleri bir ormanlık alandan üzerinde evden eve nakliye reklamları olan kamyonetle alan umut taciri, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçıracağı göçmenlerle birlikte Arnavutköy'de yakayı ele verdi. Aracın yakalandığı ve göçmenlerin araçtan indirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

09:34 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 09:35 - 16/08/2024 Cuma
IHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'daki olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, önceden iletişim kurduğu göçmenleri para karşılığında yurt dışına kaçırma vaadinde bulunan kaçakçı, ormanlık alanda göçmenlerle buluşup evden eve nakliyat reklamları bulunan bir kamyonetin kasasına şahısları doldurdu.

İşlek olmayan yolları kullanarak Kırklareli'ne götürmeyi planladığı göçmenleri daha sonra kaçak yollarla Bulgaristan'a kaçıracağı öğrenilen Sercan D. isimli kaçakçı kısa süreli durakladığı esnada, bir vatandaş kamyonetten gelen seslerden şüphelenip, polise ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarlar doğrultusunda kamyonetin olduğu noktaya gelen polis ekipleri kamyonet içerisindeki 15 Afgan, 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni ve kaçakçılığı yapan Sercan D.'i yakaladı.

Sercan D. gözaltına alınarak Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

#İstanbul
#Arnavutköy
#Göçmen
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