Arnavutköy'de fabrika yangını: İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri müdahale etti

Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde 4 katlı cam üretim fabrikasında yangın
Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi, Bayındır Caddesi, Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi.
İçten alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesi sürerken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alev alev yanan binadan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.
Yangına İstanbul’un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.