Arnavutköy'de feci kaza: İki otomobil çarpıştı iki ölü yedi yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Utku Muharrem Kerman kontrolündeki 34 DTM 59 plakalı otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki 14 EK 334 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 EK 334 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye eri bir yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı.
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Utku Muharrem Kerman kontrolündeki 34 DTM 59 plakalı otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki 14 EK 334 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 EK 334 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İtfaiye eri bir yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı.
Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: İki ölü çok sayıda yaralı var
Arnavutköy'de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.
Yaralılardan Utku Muharrem Kerman, Ahmet Doğan, Utku Agocuk, Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
FOTOĞRAF 10
Olay, saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi 6774 sokakta meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T., evinde bulunan dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa attı.
Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları ve kitapları yaptıkları müdahale ile söndürdü.
Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti.
Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salon kısmında yangın çıkarttı.
Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.'yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İzmir'de itfaiye ekiplerini şaşırtan görüntü: Evini yaktı alevlerin arasında sigara içerek yangını izledi
İzmir'in Buca ilçesinde eşyaları yakarak sokağa atan A.T. daha sonra evini yaktı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evin salon kısmında oturan A.T.'nin, sigara içerek yangını seyrettiği öğrenildi.
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Olay, İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre M.E isimli vatandaş arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturduğu esnada dengesini kaybetmesi neticesinde yuvarlanarak çalılıkların arasına düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.E.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Uçurumun kenarındaki elektrik direğine bağlanılan halat yardımıyla yaklaşık 15 metre aşağıya inen itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak bulunduğu yerden çıkarttı. Kurtarılan M.E. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yaralı Kocaeli Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.
Kocaeli’de arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde çalılık alana yuvarlandı.
Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin halat yarımıyla 15 metre aşağıya inerek kurtarıldıktan sonra beraber sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E isimli vatandaş arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturduğu esnada dengesini kaybetmesi neticesinde yuvarlanarak çalılıkların arasına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.E.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Uçurumun kenarındaki elektrik direğine bağlanılan halat yardımıyla yaklaşık 15 metre aşağıya inen itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak bulunduğu yerden çıkarttı. Kurtarılan M.E. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yaralı Kocaeli Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Dengesini kaybedip 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan vatandaşı itfaiye kurtardı
Kocaeli'de arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde çalılık alana yuvarlandı. Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin halat yarımıyla 15 metre aşağıya inmesiyle beraber kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.