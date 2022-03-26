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İSTANBUL

Arnavutköy'de göçmen operasyonu: Polisi görünce böyle kaçtılar

Arnavutköy'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Arnavutköyde göçmen operasyonu: Polisi görünce böyle kaçtılar
O anlar böyle görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA

Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.


DHA

TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı.


DHA

Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.


DHA

Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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