Arnavutköy'de göçmen operasyonu: Polisi görünce böyle kaçtılar

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi

İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen mayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kamerası ile görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada, '26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.' ifadelerine yer verildi.