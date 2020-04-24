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Gündem Arnavutköyde inanılmaz olay İnşaattan bir şey düştü sandı, gerçek güvenlik kamerasını izleyince ortaya çıktı
İSTANBUL

Arnavutköy'de inanılmaz olay: İnşaattan bir şey düştü sandı, gerçek güvenlik kamerasını izleyince ortaya çıktı

Arnavutköy'de inanılmaz olay: İnşaattan bir şey düştü sandı, gerçek güvenlik kamerasını izleyince ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy'de otomobilindeki hasarı gören kişi inşaattan bir şey düştüğünü sandı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı. Otomobiline üzerine atlayan bir atın zarar verdiğini gören araç sahibi, "At, resmen aracımızı pert etmiş. Bu zararımı kim karşılayacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Otomobil sahibi Sadık Baran yaşadığı durumu anlattı.
Otomobil sahibi Sadık Baran yaşadığı durumu anlattı.

İstanbul Arnavutköy sokaklarında başı boş dolaşan bir at ve yanındaki eşek köpek havlayınca koşmaya başladı. Bu sırada boynunda poşet bağlı at geri dönerek hızla park halindeki otomobilin üzerine zıpladı.At, hasar verdiği otomobilin üzerinden yere düştü. Düştüğü yerden hızla ayağa kalkan at, daha sonra peşine takılan köpek nedeniyle hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Atın üzerinden atladığı otomobilin ön camı kırılırken, kaput ve tavanında da çökmeler meydana geldi.

DHA

"Resmen aracımızı pert etmiş"

Otomobil sahibi Sadık Baran, sabah aracını gördüğünde şok geçirdi. Sadık Baran, "Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ben aracımı ilk gördüğümde inşaattan bir şeylerin üzerine düştüğünü zannettim. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok şaşırdım. At, resmen aracımızı pert etmiş" dedi.

DHA

Baran, "Sokakta başıboş dolaşan bu hayvanlar benim otomobilim yerine sokakta oyun oynayan çocuklara da çarpabilirdi. Aracımda maddi hasar oldukça büyük. Bu zararımı kim karşılayacak. Yerel yöneticiler sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan bu hayvanlara karşı önlem almalı" diye konuştu.

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