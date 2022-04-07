Arnavutköy'de mıcır yüklü hafriyat kamyonu tarlaya devrildi.

Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu, tarlaya girerek devrildi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. Fatih Caddesi'nde 34 UL 8019 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Tarlaya giren kamyon, devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin yardımıyla kamyondan şoför, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyon, çekici yardımıyla tarladan çıkarıldı.