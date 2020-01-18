Gündem Arnavutköyde polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı 2 saatlik bir çalışma sonucu kurtarıldı
İSTANBUL

Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

Arnavutköy'de polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı: 2 saatlik bir çalışma sonucu kurtarıldı

Arnavutköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalıntı araç olduğu düşünülen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler Hadımköy'den İhsaniye'ye kadar takip edildi. Durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 1'i ormanlık alana kaçtı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Poşetli hırsız yakalandı
GÜNDEM
Poşetli hırsız yakalandı

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı.

Bataklık alana saplandı

Boğazköy-İhsaniye arasındaki ormanlık alana kaçan şüpheli bir süre sonra izini kaybettirdi. Ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Vicdanlı hırsız
GÜNDEM
Vicdanlı hırsız

Durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 1'i ormanlık alana kaçtı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

2 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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