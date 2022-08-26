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İSTANBUL

Arnavutköy’de tekstil atölyesinde yangın çıktı

Arnavutköy’de tekstil atölyesinde yangın çıktı. İş yeri sahibi gözyaşlarına boğuldu.Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokakta bodrum katta bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Arnavutköy’de tekstil atölyesinde yangın çıktı
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Arnavutköy’de tekstil atölyesinde yangın çıktı. İş yeri sahibi gözyaşlarına boğuldu.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokakta bodrum katta bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangın çıkan işyerine müdahale etti. Müdahale esnasında işyeri sahibi gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın anı ve tüm yaşananlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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