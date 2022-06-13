Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallar korkuttu.

Arnavutköy Sazlıdere Barajına akan derenin kenarına bırakılan çuvallar, çevredekileri tedirgin etti. Çuvallardan numune alan yetkililer içindeki malzemenin, 'alüminyum cüruf' olma ihtimali üzerinde durdu.

"ZEHİRLENECEK GİBİ OLDUM"



Arnavutköy, Hacımaşlı yolu Genç Osman Caddesi üzerindeki derenin kenarına bırakılan onlarca çuvalın içerisindeki, etkili olan sağanak yağışla birlikte köpürüp, üzerinden dumanlar yükseldi. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle dere kenarına polis, zabıta ve AFAD ekipleri geldi. Çuvalın içindekilerden numune alan yetkililer, alüminyum cüruf olma ihtimali üzerinde durdu. Dere kenarına bırakılan çuvallar, yetkililer tarafından götürüldü. Çuvalları görerek polisi arayan çevredeki bir kişi "Sabah saatlerinde bu yoldan geçerken yağmur yağıyordu. Sol tarafta yolun kenarına bırakılan çuvallara baktığımda zehirlenecek gibi oldum. Çok kötü bir koku vardı. Hemen yetkililere haber verdim." dedi.

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İÇİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin ise “Kaçak hafriyat dökümüne alıştık artık. Ancak bugün buraya bırakılan malzemeden yağmurun yağmasıyla birlikte dumanlar yükseldi. Haliyle bizler de tedirgin olduk. Yağmurla birlikte bu toz yüklü çuvallardaki malzemeler dere suyuna karışıyor. Az ileride hayvancılık ve tarımla uğraşan köylülerimiz var. Bu sudan içen hayvanların neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Endişeliyiz" dedi.

FOTOĞRAF 30 Başkent Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.<br> Hafta sonu su baskınlarının yaşandığı kentte, bugün de şiddetli yağış bekleniyor. Ankara Valiliği de yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Son yapılan Twitter paylaşımında da vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Beklenen yağış nedeniyle daha önceden okulların pazartesi günü tatil edildiği duyurulmuştu. ÜÇ ÖLÜ, BİR KAYIP<br><br>Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. <br><br> Aynı bölgede sel sularına kapıldığı tahmin edilen Mehmet G.’yi arama çalışmaları devam ediyor. Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt’ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Daha sonra Akyurt’un Teberik Köyü’nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Selden en çok etkilenen Akyurt ilçesinde ise temizlik çalışmaları devam ediyor. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.<br><br> Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.<br><br> OTOMOBİL KÂĞIDA DÖNDÜ<br><br>Ankara’da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda duvarın altında kalan Honda markalı bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı. Ankara'da bugün de sağanak var: Valilikten bir uyarı daha Ankara'da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı. Selden en fazla etkilenen Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları sürüyor.

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FOTOĞRAF 10 Karadeniz'de bulunan doğalgazın kullanıma ana dağıtım hattına sunulması için eş zamanlı 6 bin çalışma sürüyor. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek.<br> 12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castoro-10 isimli gemiyle, serimi ise CastorOne isimli gemiyle gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz, 2023'te ana dağıtım hattına verilecek.<br> Hedef 2023'te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak<br><br>Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.<br> Kuyular, 25 yıl ihtiyaç duyacak gazı üretebilecek kapasitede<br><br>Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Fatih, Kanuni ve Yavuz mavi vatanda görevde<br><br>Öte yandan 21 Ağustos 2020 tarihinde Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarını sürdürdüğü Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıkladığı Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşif müjdesinin ardından doğalgaz rezervleri 540 milyar metreküpe ulaşmıştı. Türkiye tarihinin en büyük keşfinde ilk borular döşeniyor Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boruların denize indirilmesi törenine katılacak.

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