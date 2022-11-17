Gündem Arnavutluk Başbakanı Rama Cumhurbaşkanı Erdoğanı ve Guterresi kutladı
POLİTİKA

Arnavutluk Başbakanı Rama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Guterres'i kutladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tebrik etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Arnavutluk Başbakanı Rama Cumhurbaşkanı Erdoğanı ve Guterresi kutladı
Arşiv - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medyadan açıklama yaptı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Arnavutluk, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu önemli gıda tedarik hattı, dünya için hayati olmaya devam ediyor. Türkiye’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i devam eden güçlü kararlıklarından dolayı tebrik ediyorum. Diplomasi, her zaman çözüm bulmanın en iyi yoludur."

19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldı

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi, 19 Kasım'da sona erecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'e tahıl koridoru teşekkürü
DÜNYA
AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'e tahıl koridoru teşekkürü

Bakan Bilgin'den tahıl koridoru açıklaması
GÜNDEM
Bakan Bilgin'den tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması uzadı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru anlaşması uzadı
17 yaşındaki gencinkahreden sonu

17 yaşındaki gencin
kahreden sonu

​Kayalıklardan düşerek can verdi: Düştü mü itildi mi?
Herkes kaçmaya çalıştı

'Herkes kaçmaya çalıştı'

​Doğal gaz patlamasında hasar gören ev görüntülendi.
Arnavutluk Başbakanı Rama Cumhurbaşkanı Erdoğanı ve Guterresi kutladı

Yoğunluk yüzde 90

Yoğunluk yüzde 90

İstanbul'da 'yağmur' etkisi: Trafik kilitlendi.

'​Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyen Ermenilerle konuşmaya hazırız.'

​Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel kararı.

Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak.

Arnavutluk Mahkemesi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi

​Merkez Bankası rezervleri 117,5 milyar dolar olarak açıklandı.

​İstanbul ve Tekirdağ'a sağanak uyarısı.

Büyük heyecan uyandırdı: Hemen korumaya alınmalı.

​Balıkçılar tesadüfen buldu: Ekipler harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.