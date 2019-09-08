İstanbul'da geçen Çarşamba günü Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Üzerindeki sahte kimlikle kendini Aziz Sağ ismiyle tanıtan Murat Akkuş, Hacı Bayram Veli caddesi üzerinde Şems kuyumcu adıyla bir iş yeri kiraladı. Çevredeki esnafla tanışarak 20 gün içinde güvenlerini kazanan Akkuş, esnaftan kendine müşteri yönlendirmeleri için yardım istedi. Aynı cadde üzerinde giyim mağazası bulunan Serdar Çağın, damatlık almak için kendi iş yerine gelen bir müşterisini güvenilir bir kuyumcu aradığını söylemesi üzerine Murat Akkuş'un açmış olduğu kuyumcuya yönlendirdi. Daha önceden almış olduğu altınları yeni altınlarla değiştirmek istediğini söyleyen damat, Serdar Çağın ile birlikte kuyumcuya giderek elindeki 46 bin lira değerindeki altınları Murat Akkuş'a teslim etti. Akkuş yeni altınları sipariş vereceğini, bu nedenle bir gün sonra teslim edeceğini söyledi. Ertesi gün altınları Akkuş'tan teslim alan Çağın, eve gittiğinde altınların bir kısmının sahte olduğunu fark etti.

DHA Serdar Çağın

“ARTIK BU SEMTTE SİZİN ESNAF ARKADAŞINIZIM"

Serdar Çağın “Dolandırıcı önce bize müşteri olarak geldi. Lüks araçla yanımıza yanaştı. Bizden 850 liralık alışveriş yaptı. 'Artık bu semtte sizin esnaf arkadaşınızım, az ileride bir kuyumcu dükkanı açtım, bundan sonra bana yardımcı olursun. Bana müşteri gönderirsen memnun kalırım' dedi. Ben de tamam dedim ve uğurladım. Aradan birkaç saat geçti, damat bir müşterim geldi. 'Pazar günü düğünüm var, kuyumcu esnaf tanıdığın varsa bana yardımcı ol' dedi. Ben de dedim yukarıda bir esnaf arkadaşım var yanına gidelim sana yardımcı olsun. Yanına gittik. 'Kız tarafı bizdeki altınları kabul etmedi, biz de yenisini almak istiyoruz' dedik. Biz müşterimin elindeki altınları verdik. 'Çarşamba günü size yenilerini getireceğim' dedi. Konuşmaları çelişkili geldi bana, şüphelendim. Biz dolandırıcıyla kuyumcu kente gittik, altınları aldık. Sonra üç tanesinin eksik olduğunu, henüz yapılmadığını akşam teslim edeceğini söyledi" dedi.

REKLAM

“BENİM SÖZÜME GÜVENİP ONDAN ALTIN ALAN İNSANLAR BENİM YAKAMA YAPIŞTI"

Çağın “Akşam altınlarla birlikte geldi, alt tarafa sahte olanları koydu, üst tarafa düzgünleri koydu. Altınların sahibi olan müşterimi aradım. 'Altınlarını teslim aldım gelip benden alabilirsin' dedim. Akşam eve gidince, eşim altınların 3 tanesinin sahte olduğunu fark etti. Sabah bir kuyumcuya gittim, altınları gösterdim sahte olduğunu söylediler. Belki yanılmıştır diye başka bir kuyumcuya gittim o da sahte olduğunu söyledi. Dört beş tane kuyumcu sahte olduğunu söyleyince tokatlandığımı anladım. Benim sözüme güvenip ondan altın alan insanlar benim yakama yapıştı. Onunla iş birliği yaptığımı düşündü. Kendi cebimden 16 bin 250 lira vererek müşterimi gönderdim. Ben mağdur oldum" dedi.

“KİMİ, ALTIN ALACAKTI, KİMİNİN DÜĞÜNÜ VARDI BİLEZİK ALACAKTI, BÖYLE İNSANLARI KANDIRDI"

Serhat Işık ise şüpheliyle ilgili olarak " Kuyumcu olduğunu söyledi. Sürekli bizimle ilgilendi samimiyet kurduk. Bizi kendine inandırdı. Evlilik hazırlığım olduğu için, dayıma bana altın lazım olduğunu söyledim. Bu kişinin yanına gittik, konuştuk anlaştık. Benden çek istedi. Kuyumcukent'e götürdü beni. Oraya gittiğimizde hareketlerinden şüphelendik. Çekimizi geri aldık. 7-8 kişi mağdur. Kimi altın alacaktı, çeyrek alacaktı, kiminin düğünü vardı bilezik alacaktı, böyle insanları kandırdı. Biz tanıştığımızda ismini Aziz Sağ diye biliyorduk. Sonra öğrendik ki 10 ayrı suçtan aranıyormuş, gerçek ismi de Murat Akkuş'muş, sahte kimlik kullanıyor.

DHA Esnafı dolandıran Murat Akkuş'un açtığı kuyumcu dükkanı

“6 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ TELEFONUM MASANIN ÜZERİNDEN ALINMIŞTI"

Şüpheli Murat Akkuş'un dükkanında telefonunun çalındığını söyleyen Oğuz Yılmaz ise "Ben lavaboya gittim ve telefonum masanın üzerinde duruyordu. Çıktığımda telefonum yoktu. 6 bin lira değerinde telefonum masanın üzerinden alınmıştı. Sorduğumda 'telefonum nerede?' diye, 'ben bilmiyorum ben almadım' gibi şeyler söyledi. O zaman 'kamera kayıtlarına bakalım' dedim. “Kameralar zaten kayıt almıyor" dedi.

REKLAM

Avcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde şüpheli kişilere yönelik yaptıkları uygulamada Murat Akkuş'u yakalayarak gözaltına aldı. Akkuş'un daha önce karıştığı 10 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Akkuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.