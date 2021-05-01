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EDİRNE

Artık ekmek de yemeyeceğim: Karantina firarisi markete giderken yakalandı

Edirne’de, tam kapanma dönemi kapsamında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, evinde karantinada olması gereken koronavirüs temaslı kişiyi markete ekmek almaya giderken yakaladı. Kişi, polis ekiplerine “Artık ekmek de yemeyeceğim, beni yurda değil eve götürün” dese de, salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Artık ekmek de yemeyeceğim: Karantina firarisi markete giderken yakalandı
Edirne'de koronavirüs temaslısı kişi ekmek almaya giderken yakalandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek "tam kapanma" dönemiyle birlikte Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

İHA

Polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı, yakayı ele verdi

Sokakta gezen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şahsı durdurup Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada kişinin kardeşinin koronavirüs hastası olduğu ve ailesiyle birlikte evde karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. “Riskli” grubunda yer alan T.F. salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.

“Artık ekmek de yemeyeceğim”

Şahsın, “Ben yurda gelmem ağabey, benim evim var. Markete ekmek almaya çıkmıştım, artık ekmek de yemeyeceğim” dediği kameralara yansıdı.

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