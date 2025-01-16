Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planladıklarını söyledi. TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili derneklerin yetkililerini dinledi. Burada konuşan Prof. Dr. Esin Koç, gelişmiş ülkelerde bulunan bir sistemle ilgili projelerinin olduğunu, projeyle, anneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerine almayı planladıklarını bildirdi. Koç, bunu sadece anneyi rahatlatmak için yapmadıklarına dikkati çekerek, yapılan çalışmaların, böyle bebeklerin ileride zekalarını da etkilediğini söyledi. Koç, "Bu nedenle bu projeyi 8 pilot bölgede başlattık. Kimleri eğitiyoruz? Doktor ve hemşireleri. Anneleri de artık bu işin içine alacağız." diye konuştu.

ANNELERİN İÇİ RAHAT EDECEK

Projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması için sağlık ve aile bakanlıklarından da yardım isteyeceklerini bildiren Koç, "Bu çete olayında da sıkıntı biraz da o, anne babalar içeri alınmadıkları için içeride ne oluyor, onu bilmiyorlar. Bebek derdini anlatamıyor ve geceleri uykuları kaçıyor anne babaların. Bizi arıyorlar, işte, burada gelişmiş ülkelerde şimdi yapılan bir sistem var, yenidoğan yoğun bakım ünitesine anne de alınıyor" ifadelerini kullandı.

YENİDOĞAN YATAK SAYISI YETERLİ

Yenidoğan ölüm hızının 2000'li yılların başında binde 17 olduğunu, bugün bu oranın binde 5,7'ye gerilediğini anlatan Esin Koç, şu bilgiyi verdi: "Bin 500 gramın altında yaşam oranımız yüzde 80. Gelişmiş ülkelerde demişler ki: “Bin canlı doğum için 6 yatak yeterli. Hadi çok iyi olsun, 7-8 olsun. Bizde kaç? 2022'de 12,6, 2023'te 14,2. Bizde yenidoğan yoğun bakım ünitesi de yatak sayısı da fazla yeterli. Bizim ne donanım açısından ne merkez açısından eksiğimiz var. 600 gramlık bebeği bile yaşatabiliyoruz."















