Gündem Bakan Pakdemirli Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz
ARTVİN

Bakan Pakdemirli: Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz

Artvin'de selden etkilenen alanları inceleyen Bakan Pakdemirli, "Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz." dedi.

Haber Merkezi DHA
Artvin haber... Bakan Pakdemirli: Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz
Pakdemirli, Kapiska Deresi'nin taşması sonucu zarar gören bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ile Artvin'deki sel ve heyelanlarda çaylıkların zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Çaylıklarımız bölgemiz için çok önemli ama heyelan açısından baktığımızda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz." dedi.

Artvin'de önceki gün meydana gelen selden etkilenen Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, Kapiska Deresi'nin taşması sonucu zarar gören bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bekir Pakdemirli çaylıklara zarar vermeden bölgede heyelanı engelleyecek köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlatıldığını söyledi.
DHA
Bekir Pakdemirli çaylıklara zarar vermeden bölgede heyelanı engelleyecek köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlatıldığını söyledi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkın nedeniyle hem yolda hem de içme suyu hattında problem olduğunu söyledi.

Pakdemirli, "Önceliğimiz, buradaki içme suyu hattının bir an evvel yapılması için gerekli tahkimatların dere içinde yapılmasıdır. Bunun akabinde de Özel İdare ekipleri, içme suyu hattını bağlayacak duruma gelecektir. Geçici olarak bölge halkına su dağıtılıyor." diye konuştu.

8 gün sonra yine aynı manzara: Rize ve Artvin sele teslim
GÜNDEM
8 gün sonra yine aynı manzara: Rize ve Artvin sele teslim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

"200 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"

Bölgenin beklenenden fazla yağış aldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Kapiska Deresi, normalde hesaplananın 1,5 mislinden daha fazla bir debiyle karşı karşıya kaldı. En az 200 yıllık tarihinde de böyle bir debinin olmadığını görüyoruz. Bugün de Rize, Artvin ve kuzey bölgelerinde yağış bekliyoruz. Bu yağışlar geçen günlerde aldığımız yağışlar kadar fazla olmasa da toprağın doygun olmasından dolayı tekrar vatandaşlarımızı taşkın ve sel durumlarına karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sel ve heyelandan etkilenen Rize ve Artvin'de yapılacak çalışmaları anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarına kadar bu çalışmaları bitiririz. Akabinde de hem Rize hem Artvin'de hızlı bir şekilde yapılacak ihaleyle 20 kilometre kadar duvar tahkimatlarını yapacağız. Rize'de 87 taşkın koruma tesisi, Artvin'de de 67 taşkın koruma tesisi aktif çalışıyor. Ana derelerde bugüne kadar yapılmış tahkimatlar olmasaydı bölgemizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bu konuda tedbir almaya devam edeceğiz."

Bakan Pakdemirli
DHA
Bakan Pakdemirli

"EN KISA SÜREDE YARALARI SARACAĞIZ"

Bakan Pakdemirli, Rize ile Artvin'de sel ve heyelan nedeniyle çaylık alanların büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Çaylıklarımız bölgemiz için çok önemli ama heyelan açısından baktığımızda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz. Bu çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Taşkınların sebebiyle ilgili çalışmaları da hep birlikte yapmamız gerekiyor. En kısa sürede yaraları saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hava tahminlerine göre bölgede 20 ile 50 kilogram arasında yağış düşeceğinin söylendiğini aktaran Pakdemirli, "Bu yağış diğer yağışların çok altında ama toprak çok doygun olduğu için taşkın ve heyelan riski var. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

Artvin balçığa gömüldü: Sel gitti çamur kaldı
OYNAT 00:59
Artvin balçığa gömüldü: Sel gitti çamur kaldı
Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

Pakdemirli, bir gazetecinin, bölgedeki taşkınların önlenmesi için bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi:

"KARADENİZ BÖLGESİNDE 120 BİN DERE VAR"

"Devlet bu kadar yatırım yapmış, bu kadar daha yapsa bunları tamamen engelleme imkanımız olmayacak. Çünkü ister istemez bu taşkınlar beklenmedik bir şey. Dün burada beklenmeyeni yaşadık ve bunlar devam edecek. Karadeniz zor bir coğrafya, küçüklü büyüklü 120 bin dere var. Bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak. En azından taşkın ve sel anlarında derelerden uzak durmanın yollarını arayacak."

Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
FOTOĞRAF 4
Title
Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.
Title
Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu.
Title
Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi
Title
Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor.

Abone Ol Google News
Açıklama geldi: Özür dileriz

Açıklama geldi: Özür dileriz
Sel seferberliği

Sel seferberliği

​Temizlik çalışmalarına komandolar da destek verdi.
Terör yok huzur var: Mehmetçik’in PKK’dan arındırdığı Cilo Dağı kampçıların akınına uğruyor

​MSB kaynaklarından bedelli askerlik açıklaması.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.

Feribotta bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

"Tehdit ediyor beni!"

"Tehdit ediyor beni!"

Ünlü şarkıcı istediği yere götürmeyen taksiciyle tartıştı.

​Evsizlerin kaldığı kamyoneti ateşe verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.