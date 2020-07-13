Artvin son dakika haberleri... Selde kaybolan 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobile ulaşıldı Artvin'de sel felaketi: 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobile ulaşıldı Artvin'de 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı, heyelan altındaki otomobil çıkarılmaya çalışılıyor. Vali Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelana ilişkin, "Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 09:15 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 12:52 AA DHA