​Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı​

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İstanbul'da bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu mesai saatinin sona ermesiyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli istikametinde trafik kilitlendi. Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan vatandaşlardan bazıları trafiğe yakalanmamak deniz ulaşımını tercih etti. Deniz taşımacılığı sektörünün öncü firması Negmar, bayramı memleketlerinde geçirecek İstanbullular için tüm hazırlıklarını tamamladı.