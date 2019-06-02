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Gündem Artvinin Yusufeli ilçesinde seçimi Cumhur İttifakının adayı kazandı
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ARTVİN

​Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı​

Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.

Haber Merkezi IHA
​Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, AK Parti adayı Eyüp Aytekin kazandı.
​Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, AK Parti adayı Eyüp Aytekin kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin kazandı.

  • Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.

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