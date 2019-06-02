​Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı​

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin kazandı.
- Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.