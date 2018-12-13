Gündem Asansör bozulunca evinin merdivenlerinden çıkarken öldü
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Asansör bozulunca evinin merdivenlerinden çıkarken öldü

Gaziantep'te, evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken düşen Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti. Özbay’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

DHA
63 yaşındaki Cafer Özbay, merdivenleri çıkarken düşerek öldü.
63 yaşındaki Cafer Özbay, merdivenleri çıkarken düşerek öldü.

Gaziantep'te marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Cafer Özbay, asansörün arızalı olması nedeniyle 4’üncü kattaki evine merdivenden çıkmak istedi.

3’üncü kat basamaklarında dengesini kaybeden Cafer Özbay yere düşerek kafasını beton zemine çarptı. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Cafer Özbay’ın öldüğünü belirledi.

Yurt dışından Türkiye'ye dönüş yapmış

Yurt dışından emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndüğü öğrenilen Cafer Özbay’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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