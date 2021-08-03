Asansör halatı koptu: İki kişi 9 metreden aşağı çakıldı

Dün akşam saatlerinde ben evime çıkarken benim bloğumdaki asansör 3'üncü katta tekrar durdu ve bütün elektrikler kesildi, bir sarsıntı olduktan sonra bir kat aşağı inip kapı açıldı ve ben kendimi dışarı attım. Bu olay yaşandıktan sonra olan bir olay bu. Teknolojik imkanların çok olduğu bir dönemde böyle basit hatalardan resmen cinayet işleniyor. Firma yetkilileriyle görüşmedik onlar da bizimle görüşmedi. Biz zaten kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Şu anda tek temennimiz kardeşimin sağ salim çıkması. Herkes hak ettiği cezayı alsın istiyoruz. Bilirkişi raporunu bekliyorlar. Bir uçak düşünelim. Uçağa ne kadar özen gösteriliyorsa bir asansöre de o kadar özen gösterilmesi gerekir diye düşünüyoruz.