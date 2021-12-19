Asansördeki ayak izinin sahibini böyle rezil ettiler

Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Türklerle Afrikalıları bu kadar yakınlaştıran şey​ sıcakkanlılık ve futbol sevdası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.



Buluşmada Fil Dişi Sahili'nden gelen Afrikalı genç söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'de insanların kendisine gösterdiği samimiyet ve sıcaklıktan bahsetti.



Afrikalı genç, 'Otobüste veya dolmuşta yanımıza bir Türk oturduğunda, otomatik tüfek gibi soruları sıralıyorlar. 'Oğlum, adın ne?' , 'Afrika'dan nasıl geldin?' , 'Türkiye'yi seviyor musun?' , 'Evli misin, bekar mısın?' , 'Müslüman mısın?'.

Hemen 'Kanka' diyorlar. Türklerle Afrikalıları bu kadar yakınlaştıran şey , iki milletin de sıcakkanlı olması ve futbol sevdası.' dedi.