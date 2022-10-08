Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Nebati, asgari ücrete yapılacak artışın enflasyonun altında olmayacağını vurguladı. Enflasyonun düşüşü için yıl sonunu işaret etti. Gündem olan "Heterodoks yaklaşım" sözleriyle ilgili de konuştu.

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