Gündem Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
POLİTİKA

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Nebati, asgari ücrete yapılacak artışın enflasyonun altında olmayacağını vurguladı. Enflasyonun düşüşü için yıl sonunu işaret etti. Gündem olan "Heterodoks yaklaşım" sözleriyle ilgili de konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK'e konuştu. Nebati, Türkiye ekonomi modeliyle ekonomide paradigma değiştirildiğini belirtti. Nureddin Nebati, "Bize bir şey öğretildi. Faiz, enflasyon üzerinde olması lazım. Bu öğretiyi reddediyoruz. Tek haneye gidecek adımlar atılacak. Enflasyonda sert frene basmıyoruz, artış hızının azalması lazım onu azaltıyoruz. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle enflasyonun rakamlarında düşme göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Nebati, fahiş fiyatlarla mücadeleyle ilgili yapılan denetimlerin sayısının yıl sonunda 1 milyona çıkacağını açıkladı. Gıda fiyatlarını değerlendirdi. "Bu kış geçen kış gibi olmayacak, bu kış daha iyi olacak" dedi. Kur korumalı mevduatta hacmin 1.4 trilyon TL’ye çıktığını söyledi.

'HETERODOKS YAKLAŞIM' SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Nureddin Nebati, "Önümüzdeki yılın aralığına kadar kur korumalı mevduatı uzatıyoruz. 2023'ün aralık sonuna kadar evet" sözlerini kullandı.

  • Nebati'nin bir toplantıda Türk ekonomisiyle ilgili söylediği "Heterodoks yaklaşım" sözleri de gündem olmuştu. Bakan bu sözleriyle ilgili konuştu. Dinleyicilerin akademisyen olduğunun altını çizerek "Tamamen bir bilimsel toplantı. Bilimsel bir toplantıda konuşacağımız format doğaldır ki eğer sizin de bir akademik unvanınız varsa o dille olması lazım. Doçent Doktor Nureddin Nebatiyim. Yabancı hocalara dedim ki ‘benim bu sözlerimle dalga geçmişler’ deyip o cümleyi okuyunca hiçbirisi anlam vermedi. Akademik bir ortamda kullandığınız cümlenin çok sıradan bir cümle olduğu onlar açısında aşikar" ifadelerini kullandı.

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