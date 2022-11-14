Asıl sen kimin köpeğisin: İYİ Parti'li Özkan vatandaşa terbiyesizlik yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaretler etti. Sosyal medya hesabından “Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün kabirinde köpekliğe razı olmak... Yazık... İnsanlık yerine köpekliğe razı olmak... Utandım” paylaşımı yapan Özkan, vatandaşların tepkisi üzerine tweeti sildi. Hakareti silen Özkan, videoda “Seni seviyoruz Erdoğan” sloganı atıldığı açıkça duyulmasına rağmen, “5. saniyede kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim... Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. ‘Köpeğin oluruz’ diyor..” iddiasında bulundu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Sosyal medya kullanıcıları, Özkan’a videodaki vatandaşın açıkça “seni çok seviyoruz” dediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bir kullanıcı “Biz de sizden utandık Sayın Özkan. Yalan siyasetinden, bu kadar yoruma karşı tweetini silip özür dilememenden, aynı memleketten olmaktan, özetle arsızlığından utandık...” derken, başka bir hesaptan yapılan yorumda “Bu ibrahim Özkan isimli İBB iyi parti grup başkanvekili olan zat, AK Partili kadınlara hakaret etti. Unutmayın, unutturmayın!” ifadelerine yer verildi. Bir vatandaş da Özkan’a “Kaç defa dinledim, dediğiniz ‘köpeğin oluruz’ ifadesini duyamadım. Ya kulaklarınızda problem var, ya da bir kadına politik hazımsızlığınız nedeniyle hakaret ettiniz. İkincisi bence daha muhtemel” diye tepki gösterdi.

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Dolandırıcılık ve adam yaralama dosyaları var

AK Partili gençlere hakaret eden İbrahim Özkan'ın sicili de kabarık çıktı. Özkan'ın adı 2010 yılında sahte çek olayına karıştı. Bir bankanın “Verdiği çek sahte çıktı” ihbarı üzerine Özkan'ın ifadesi alındı. 2014 yılında dolandırıcılık suçundan kaydı olan Özkan'ın 2021 yılında da “taksirle adam yaralama” dosyası var.