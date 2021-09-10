Aşılanma oranını yüzde 90’lara çıkarmalıyız

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, İlçe Sağlık Müdürü Müdürü Dr.Semih Erdal Tekay, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Şafi Bilik, İlçe muhtarları ve cami imamları ile bir araya gelerek ilçede aşılama oranını %90’lara çıkarabilmek için toplantı düzenledi.

Yenişehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçede korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve gelinen son durum değerlendiren Başkan Beşikci, vatandaşlara aşılama konusunda gerekli doğru bilgilendirmelerin yapılması ve tüm vatandaşların aşı olmalarının önem arz ettiğini söyledi.

Salgının başından beri Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak kapı kapı dolaşarak Korona virüs hastalığı ve aşının faydaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Beşikci,” Amacımız bu hastalık dünyadan silinene kadar mücadelemizi sürdürmek. Hastalıkla baş edebilmek için de elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Aşılanma oranlarına baktığımızda il olarak aşı oranımız %62’dir. Tedbirleri elden bırakmayarak aşı oranımızı %90’lara çıkarmalıyız. Vatandaşlarımızı aşının faydaları konusunda ikna etmeliyiz. Çünkü biz kişisel mesuliyetimizin yanında toplumumuzun ve ülkemizin genelinden sorumluyuz. Bu nedenle en başta kendimiz aşı olarak örnek olmalıyız. Sizleri ve vatandaşlarımızı aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.” Diye sözlerine ekledi.