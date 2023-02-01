Asılsız çağrılara karşı yeni nesil yazılım

112 Acil, yeni nesil yazılım ile asılsız çağrıların önüne geçecek. Farklı numaralarla hizmet veren acil çağrılar geçtiğimiz yıllarda 112 çatısı altında toplanırken bunun geliştirilmesine ilişkin yatırımlar da sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112’ye yönelik yeni nesil yazılım hayata geçirildi. Hâlihazırda Türkiye’nin 59 ilinde hizmet veren yeni nesil yazılımın tüm Türkiye’de kullanılması için güncelleme çalışmaları sürüyor. Yazılımın 81 ilde faaliyete geçmesi ile birlikte kısmen kullanılmakta olan diğer çağrı numaraları yürürlükten kaldırılacak. Yazılım ile aynı zamanda asılsız çağrıların önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Yazılım sayesinde çağrı karşılayıcılar asılsız çağrıları eleyerek yardım hizmeti sunan kurumlara yalnız gerçekten ilgilenilmesi gereken vakaları aktarıyor. Yazılım yalnız Türkçe değil İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerindeki çağrıları da karşılayabilecek altyapıya sahip.

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2022 yılında gelen 17 milyon 353 bin 424 çağrının yüzde 68,12’sini asılsız ihbarlar oluşturdu. 2022 yılında çağrı merkezine 17 milyon 353 bin 424 çağrı geldi. Bunlardan 5 milyon 531 bin 423’ü vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 11 milyon 822 bin 1 oldu. Böylece gelen aramaların yüzde 31,88’i vakaya dönüşürken, yüzde 68,12’si asılsız çıktı. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, “Asılsız çağrılarda bir mükerrer çağrılar var, bir de anonsta kapanan yani daha anonsu dinlerken kapanan çağrılar var. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız sadece telefonları çalışıyor mu çalışmıyor mu, çocuk aramaları, yaşlı vatandaşlarımızın arayıp biraz sohbet etmek istemeleri, telefon sapıkları bir de aslında önem arz etmeyen ama kendilerince defalarca aynı şeyi aramaları.” dedi.