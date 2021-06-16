Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan cevap: Doğru bulmuyorum

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na kongre çağrısı yapmıştı.
Asiltürk yaptığı açıklamada "İnşallah önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" ifadelerine yer vermişti.
"Açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar"
Asiltürk'ün çağrısına ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, parti içi meselelerin kamuoyunda tartışılmasını doğru bulmadığını söyleyerek, "O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.