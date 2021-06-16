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POLİTİKA

Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan cevap: Doğru bulmuyorum

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısına, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi. Karamollaoğlu, "Parti içi meselelerimizi kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyorum. O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz" dedi.

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Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlundan cevap: Doğru bulmuyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na kongre çağrısı yapmıştı.

Asiltürk yaptığı açıklamada "İnşallah önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" ifadelerine yer vermişti.

"Açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar"

Asiltürk'ün çağrısına ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, parti içi meselelerin kamuoyunda tartışılmasını doğru bulmadığını söyleyerek, "O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

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