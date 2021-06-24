Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Gündemimizde değil gitmeyeceğim

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na kongre çağrısı yapmıştı. Asiltürk yaptığı açıklamada "İnşallah önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" ifadelerine yer vermişti.

"Açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar"

Asiltürk'ün çağrısına ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, parti içi meselelerin kamuoyunda tartışılmasını doğru bulmadığını söyleyerek, "O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" demişti.

GÜNDEM Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan cevap: Doğru bulmuyorum

"Şu an bir kongre gündemde değil"

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi. Asiltürk'ün geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı 'kongre çağrısı'sıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:" Ben Oğuzhan Bey ile görüştüm. Orada kongre çağrısından çok kongreye hazırlık babında bazı ifadeler kullanılmıştı. Tekrar kendisiyle görüşmemiz olacak. Ancak şu an bir kongre gündemde değil. Sizin de bildiğiniz gibi partiler kanununa göre kongreler iki senede bir yapılır, üç seneyi de geçmemelidir. Bu yıl da bu konu görüşülmedi."

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GÜNDEM Oğuzhan Asiltürk’ten Saadet’e kongre çağrısı: İnşallah partimiz kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir