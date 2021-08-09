Gündem Aşırı fırtına caminin minaresini yıktı Bazı evlerin çatısı uçtu
ERZURUM

Aşırı fırtına caminin minaresini yıktı: Bazı evlerin çatısı uçtu

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

Haber Merkezi DHA
Aşırı fırtına caminin minaresini yıktı: Bazı evlerin çatısı uçtu
Ağaçtan minare aşırı rüzgara dayanamadı.

Oltu'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte Kurupınar mevkisinde sel suları nedeniyle Oltu karayolu kısa süreliğine kapandı. Karayolu ekiplerinin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Bir firmaya ait şantiye ile bazı ekili alanları su bastı. İlçenin kırsal İğdeli Mahallesi'nde caminin ahşap minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı. Fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu. Minarenin yıkılmasına tanık olan Metin Kaya, "Caminin yakınında oturuyorum. Yağmurun ardından fırtına çıktı. Ağaçtan minareydi. Gözümüzün önünde devrildi Allahtan bir can kaybımız olmadı" dedi.

Korku filmi gibi: Asansörü su bastı
DÜNYA
Korku filmi gibi: Asansörü su bastı

70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
GÜNDEM
70 metre sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı

Yangına yardıma gitti evi ve hayvanları yandı
GÜNDEM
Yangına yardıma gitti evi ve hayvanları yandı
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.