​Asırlık kayıplarımızı telafi ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) bağlı işçilerle bir araya geldi. Erdoğan, farklı sektörlerde alınlarının teriyle ekmeklerini kazanan işçilerle, bu gazi mekanda, milletin evinde bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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SALGIN ÖNCESİ DÖNEMİN ÜZERİNE ÇIKTIK

“Biz, hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini, gelirlerini yükselterek de refah seviyesini artırmak için mücadele ettik.” diyen Erdoğan, milletle birlikte ilan ettikleri 2023 hedeflerinde Türkiye’yi her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyeleri konusunda da en üst sıralara çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

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Son yıllarda ardı ardına yaşanan darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın musibeti ve afetler sebebiyle biraz gecikme yaşanmış olsa da bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda, büyümede hızlı bir yükselişle salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık. Aynı şekilde turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe süratli bir toparlanma yaşanıyor. Makroekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler, ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor.”

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dengeler tekrar yerine oturmaya başladı

TÜRKİYE’NİN KAT ETTİĞİ MESAFE PANİKLETTİ

Memurların maaşlarında da benzer şekilde en düşük ücretlerde yüzde 31’i geçen oranlarda artış yapıldığını belirten Erdoğan, bir süre önce emeklilerin bayram ikramiyelerinde de artışa gittiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

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“Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken, bunu sadece şu veya bu kesim için değil, işçisinden memuruna, esnafından emeklisine herkes için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah’ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Biz, millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe, bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işçiler, kendi elleriyle yaptıkları Türk bayrağı, baret ve feneri günün anısına takdim etti.

Erdoğan, Daçiç’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Erdoğan, akşam saatlerinde de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev’i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

Steinmeier ile göç görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, 2015’teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği’nin, bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.