Gündem Asitli saldırıya uğrayan Berfin 17 Haziranda ameliyat olacak
HATAY

Asitli saldırıya uğrayan Berfin 17 Haziran'da ameliyat olacak

Asitli saldırıya uğrayan Berfin 17 Haziran'da ameliyat olacak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit atılan ve uğradığı saldırı nedeniyle tanınmaz hale gelen Berfin Özek (17), 17 Haziran’da ameliyat olacağını belirtti. Yüzünde ciddi bir doku kaybı bulunan ve ağır yara izi kalan Özek, kendisine bu süreçte destek verenlere teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Uğradığı saldırı nedeniyle tanınmaz hale gelen Berfin Özek
Uğradığı saldırı nedeniyle tanınmaz hale gelen Berfin Özek

Geçtiğimiz 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi.

Çeltik, Özek'in yüzüne asit atarak kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.

17 HAZİRAN’DA AMELİYAT OLACAK

Berfin Özek, İskenderun Kadın Platformu adına Av. Mehtap Sert'in Eğitim-Sen İskenderun Şube binasında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına katıldı. Özek, "Bodrum'a gideceğiz, 17 Haziran'da ameliyat sürecimiz başlayacak eğer bir aksilik çıkmazsa ameliyat olacağım. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’ne, emeği geçen herkese, her zaman yanımda olan avukat Mehtap Sert'e, İskenderun Kadın Platformu’na çok teşekkür ediyorum. Bugün benim gücüm varsa hepsi sizin sayenizde, Sağlık Bakanlığı’na tedavi masraflarımı karşıladığı için de teşekkür ediyorum" dedi.

'TOPLUMU DERİNDEN YARALADI'

Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna işaret eden avukat Sert ise toplumu derinden yaralayıp, halkların geleceğini etkilediğini söyledi. Sert, tutuklu sanık Ozan Çeltik hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını da sözlerine ekledi.

REKLAM
Pasaportu aktif

Pasaportu aktif

Karamollaoğlu canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
İzlandada ikinci gol

İzlanda'da ikinci gol

​A Milli Futbol Takımımız, İzlanda deplasmanında.
Askerlik teklifiGenel Kuruluda

Askerlik teklifi
Genel Kurulu'da

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
S-400'lere<br>ilişkin son karar

S-400'lere
ilişkin son karar

​ABD, hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.
Aksa'ya<br>işgalci baskını

Aksa'ya
işgalci baskını

İsrailli Bakan Ariel, fanatik Yahudileri toplayıp gitti.
Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Ölen oğlunun başından ayrılamadı

​Bolu'daki kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.
10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı.

Her yer <br>kırmızı beyaz

Her yer
kırmızı beyaz

İstanbul, Milli Takım için Türk bayrağına bürünecek.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist Lice'de öldürüldü.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

İzlandalı mevkidaşına 'Milli Takım' tepkisi.
Küre Dağları'na<br> yeni sertifika

Küre Dağları'na
yeni sertifika

​2000 yılında milli park ilan edilmişti.
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Altın alacaklar dikkat

Altın alacaklar dikkat

Kuyumcular uyardı: Biz bile anlamıyoruz.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Haber sitelerinden<br>servet kazanıyor!

Haber sitelerinden
servet kazanıyor!

Google'ı içerikleriyle besleyen gazetelerin 4.5 milyarlık gelirden kazancı ise: "0 (Sıfır) Dolar"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.