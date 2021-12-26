Gündem Pitbull saldırısında yaralanan Asiyeye doku nakline başlandı
GAZİANTEP

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'e, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.

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Haber Merkezi DHA
Asiyenin sağlık durumu nasıl? Pitbull saldırısında yaralanan Asiyeye doku nakline başlandı
Asiye Ateş

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Gaziantep'te "pitbull" saldırısına uğrayan Asiye Antalya'ya getirildi: Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan yapacak
GÜNDEM
Gaziantep'te "pitbull" saldırısına uğrayan Asiye Antalya'ya getirildi: Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan yapacak

DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün youn bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim' dedi.

CUMHURBAŞKANI ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı.

Gaziantep'te küçük çocuğu pitbullun ağzından kurtaran adam konuştu: Köpeğin burnunu yumrukladım
OYNAT 00:34
Gaziantep'te küçük çocuğu pitbullun ağzından kurtaran adam konuştu: Köpeğin burnunu yumrukladım
Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in tedavisine devam ediliyor. Olayı görüp Asiye'nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları anlattı. Aslan, 'Dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım ve annesine teslim ettim.' diye konuştu.


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