Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı

Çocuklarını at sırtında okula götüren baba yetkililere seslendi: Bir yol düzenlemesi olsa çok mu zor?

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Haraba köyünün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanınca Abdulhakim Ak, taşımalı sistemle eğitim gören 8 yaşındaki kızı Rubelin ile komşusunun oğlu 7 yaşındaki Numan Botan'ı at sırtında okula götürüyor.



Bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının ulaşıma kapandığını belirten Abdulhakim Ak, çocukların eğitimden geri kalmaması için elinden geleni yaptığını söyledi. Her yıl kış mevsiminde aynı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ak, 'Ufacık bir kar yağışında veya yağmurun düşmesiyle birlikte bu rampalarda ve bu yollarda araç giremiyor. Bir yol düzenlemesi olsa da bizim çocuklarımızı rahatlıkla servis alıp götürse çok mu zor?' dedi.

