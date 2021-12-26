Gündem Asker eğlencesi meydan savaşına döndü Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu
İSTANBUL

Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Sultangazi'de , asker eğlencesinde 2 grup arasında kavga çıktı. Yaşanan tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu
Asker eğlencesi meydan savaşına döndü.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.


KAVGA KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ara sokakta başlayan kavga, caddeye taştı. Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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