Asker olmak tek hayaliydi

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda 4 Temmuz’da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün, kamuda göreve başlama hakkı olduğu halde bunu tercih etmeyip asker olmayı seçtiği ortaya çıktı. Şehit Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi’nin adı “Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi” olarak değiştirilmişti. Yurtta kaldığı dönem öğretmeni olan Ömer Erman, şehidin hayatını Yeni Şafak’a anlattı.

VATANINA AŞIK BİR YİĞİT

Enes Özgül’ün 2008 yılında yetiştirme yurduna geldiği bilgisini veren Erman, “Annesinin vefatından sonra 16 yaşındayken kardeşleriyle birlikte Isparta Erkek Yetiştirme Yurdu’na geldi. Reşit olana kadar bizim kurumumuzda bulundu. Enes’imi öz evladımdan ayırt etmezdim. O kadar iyi bir çocuktu ki, ağzından tek bir kötü söz duymadık. Vatan, millet, bayrak aşkı çok büyüktü. Sürekli ‘Ben asker olacağım hocam’ diyordu. Asker olmak onun tek hayaliydi” şeklinde konuştu.

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Enes Özgül-Ömer Erman

ALLAH ŞEHADETİ NASİP ETTİ

Erman, şehit öğrencisinin memurluk yerine askerliği tercih ettiğini söyledi: “3413 sayılı SHÇEK Kanunu’na göre kurum, kendi bünyesindeki çocukları işe yerleştirebiliyor. Enes bu hakkını kullanmak istemedi, Uzman Çavuş olarak orduya katılmayı tercih etti. Asker oldu. Allah onun bu isteğine karşılık sonu cennet olan şehadeti nasip etti. Yokluğu bizi elbette çok üzüyor. Ancak cennet kapılarının ona açıldığını, Peygamberimize komşu olduğunu düşündükçe mutlu oluyoruz.”

Hayali şehadetle taçlandı

Şehidin erkek kardeşi Emre Özgül de şöyle konuştu: “Abim bizim için çok farklıydı. Bizi her zaman korur kollardı. Yeri geldiğinde annelik, yeri geldiğinde babalık yapardı. İşte bu yüzden şehadeti bizi çok sarstı. Onunla her zaman gurur duyacağım. Bizim için çok zor bir süreç. Onun vatanına, devletine olan sevdasını herkes bilirdi. Hayalini kurduğu askerliği şehadetle taçlandı. Çok üzgünüz fakat vatan her zaman sağ olsun.”

Sabaha kadar uyumadık

Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını anlatan Ömer Erman, “Reşit olup yurttan ayrıldıktan sonra bağımız kopmadı. Enes’imin 31 Mayıs gecesi attığı mesajdan sonra eşimle beraber sabaha kadar uyuyamadık. O vasiyetini de son mesajlaşmamızda iletmişti” dedi.