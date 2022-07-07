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İSTANBUL

Asker olmak tek hayaliydi

Vasiyeti üzerine adı yetiştiği yurda verilen Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül’ün öğretmeni Ömer Erman, şehidin hakkı olduğu halde memurluk yerine asker olmayı tercih ettiğini söyledi. Erman, “Annesinin vefatından sonra 16 yaşındayken kardeşleriyle birlikte yurda geldi. İçinde vatan, millet, bayrak aşkı çok büyüktü. Sürekli ‘Ben asker olacağım hocam’ diyordu. Asker olmak onun hayaliydi” dedi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Asker olmak tek hayaliydi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda 4 Temmuz’da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün, kamuda göreve başlama hakkı olduğu halde bunu tercih etmeyip asker olmayı seçtiği ortaya çıktı. Şehit Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi’nin adı “Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi” olarak değiştirilmişti. Yurtta kaldığı dönem öğretmeni olan Ömer Erman, şehidin hayatını Yeni Şafak’a anlattı.

VATANINA AŞIK BİR YİĞİT

Enes Özgül’ün 2008 yılında yetiştirme yurduna geldiği bilgisini veren Erman, “Annesinin vefatından sonra 16 yaşındayken kardeşleriyle birlikte Isparta Erkek Yetiştirme Yurdu’na geldi. Reşit olana kadar bizim kurumumuzda bulundu. Enes’imi öz evladımdan ayırt etmezdim. O kadar iyi bir çocuktu ki, ağzından tek bir kötü söz duymadık. Vatan, millet, bayrak aşkı çok büyüktü. Sürekli ‘Ben asker olacağım hocam’ diyordu. Asker olmak onun tek hayaliydi” şeklinde konuştu.

Enes Özgül-Ömer Erman
Enes Özgül-Ömer Erman

ALLAH ŞEHADETİ NASİP ETTİ

Erman, şehit öğrencisinin memurluk yerine askerliği tercih ettiğini söyledi: “3413 sayılı SHÇEK Kanunu’na göre kurum, kendi bünyesindeki çocukları işe yerleştirebiliyor. Enes bu hakkını kullanmak istemedi, Uzman Çavuş olarak orduya katılmayı tercih etti. Asker oldu. Allah onun bu isteğine karşılık sonu cennet olan şehadeti nasip etti. Yokluğu bizi elbette çok üzüyor. Ancak cennet kapılarının ona açıldığını, Peygamberimize komşu olduğunu düşündükçe mutlu oluyoruz.”

Hayali şehadetle taçlandı

  • Şehidin erkek kardeşi Emre Özgül de şöyle konuştu: “Abim bizim için çok farklıydı. Bizi her zaman korur kollardı. Yeri geldiğinde annelik, yeri geldiğinde babalık yapardı. İşte bu yüzden şehadeti bizi çok sarstı. Onunla her zaman gurur duyacağım. Bizim için çok zor bir süreç. Onun vatanına, devletine olan sevdasını herkes bilirdi. Hayalini kurduğu askerliği şehadetle taçlandı. Çok üzgünüz fakat vatan her zaman sağ olsun.”

Sabaha kadar uyumadık

Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını anlatan Ömer Erman, “Reşit olup yurttan ayrıldıktan sonra bağımız kopmadı. Enes’imin 31 Mayıs gecesi attığı mesajdan sonra eşimle beraber sabaha kadar uyuyamadık. O vasiyetini de son mesajlaşmamızda iletmişti” dedi.

Vasiyetiyle milyonları ağlatmıştı: Pençe-Kilit şehidi Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 12
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Şehit Özgül için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Şehidin camiye getirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı konuldu.
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Şehidin babası Ahmet Özgül ve kız kardeşi Esra Özgül, burada taziyeleri kabul etti.
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Öğle vakti kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bazı belediye başkanları ile şehidin yakınları katıldı.
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Cenaze namazının ardından, İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı.
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Askeri bandonun cenaze marşı eşliğinde Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen şehit Enes Özgül'ün naaşı burada toprağa verildi.<br><br>
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YÜREK BURKAN VASİYET<br><br>Uzman Çavuş Enes Özgül’ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi\" dediği ortaya çıktı.
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Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit’te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenildi.
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“Enesimizin adı artık ölümsüz\"<br><br>Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın talimatı ile eski cocuk esirgeme yurdunun yerine yapılan Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne şehidin adı verildi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, \"Isparta Çocuk Destek Merkezimizde yetişen ve Pençe Kilit Harekâtı sırasında şehit düşen evladımız Enes Özgül’ün adını, vasiyeti üzerine yetiştirildiği kuruma veriyoruz. Enesimiz, artık adın Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi ile ölümsüz\" denildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül ile Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Vasiyetiyle milyonları ağlatmıştı: Pençe-Kilit şehidi Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün (29) cenazesi defnedildi. Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, bölgeye gitmeden önce "şehit olursam" diyerek Isparta'da kaldığı yetiştirme yurdundaki öğretmenine ve arkadaşına vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Şehidin son isteği bakanlık tarafından yerine getirildi.

Pençe-Kilit şehidi Enes Özgül'ün ismi vasiyeti üzerine yetiştiği çocuk destek merkezine verildi
GÜNDEM
Pençe-Kilit şehidi Enes Özgül'ün ismi vasiyeti üzerine yetiştiği çocuk destek merkezine verildi
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

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