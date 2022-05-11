Gündem Asker uğurlamada tünelde yol kesip havaya ateş açtılar
KOCAELİ

Asker uğurlamada tünelde yol kesip havaya ateş açtılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, Derince Tüneli’nde yol kesip kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatılırken, tabancaya el konuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Asker uğurlamada tünelde yol kesip havaya ateş açtılar
Asker uğurlamada tünelde yol kesip havaya ateş açtılar

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince Tüneli’nde meydana geldi. Asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, D-100 Karayolu Derince Tüneli’nde yolu trafiğe kapattı. Bu sırada araçtan inen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Araçlarında bulunan diğer kişiler ise kornalara bastı. Olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü hem cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü hem de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin B.A. olduğu tespit edildi. B.A. hakkında adli işlem uygulanırken, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya el konuldu.


Düğünde havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı
OYNAT 00:37
Düğünde havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı
Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir düğünde tabancayla havaya ateş açtıkları sosyal medyada yayımlanan görüntülerden tespit edilen dört şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bulunan 3'ü ruhsatsız 4 tabancaya el konuldu.

Güngören'deki bir düğün konvoyunda magandalar yolu keserek drift yaptı
OYNAT 00:30
Güngören'deki bir düğün konvoyunda magandalar yolu keserek drift yaptı
Güngören'de düğün konvoyunda trafiği kesen trafik magandaları yolda drift yaptı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görenlere 'pes' dedirtti.

Maganda ateşi düğünü kana buladı: Biri çocuk 10 kişi yaralı
GÜNDEM
Maganda ateşi düğünü kana buladı: Biri çocuk 10 kişi yaralı

Onlardan çok özür diliyorum

'Onlardan çok özür diliyorum'

​Arabasının başına gelenleri kameradan izleyince şok oldu.
Millet İttifakına güven azalıyor

Millet İttifakı'na güven azalıyor

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı

​Mağazanın tavanı çöktü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı benzemez ittifakı sandığa gömeceğiz.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

​Odyssey of the Seas Türkiye'ye demir attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.