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15 Temmuz Darbe Girişimi
ŞIRNAK

Askeri üs bölgesi yakınında patlama

Beytüşşebap'ta patlama: 3 işçi yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi yaralandı. Güvenlik güçleri, yola patlayıcı tuzaklayan teröristlerin etsiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.

Haber Merkezi DHA
Yaralılar ambulanslarla hastaneye taşındı. Fotoğraf: Arşiv.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye taşındı. Fotoğraf: Arşiv.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Saldırıda bir işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 işçi askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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