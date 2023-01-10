Gündem Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü
EDİRNE

Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü

Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına devam edildi.

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Haber Merkezi AA
Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü
Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ila 5 yıl arasında hapis isteniyor.

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Yunanistan'ın Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Mahkeme, sanıklar E.V. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ila 5 yıl arasında hapis isteniyor.

Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü
GÜNDEM
Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü

Olay

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

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