Gündem Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki Bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz
ERZURUM

Erzurum haberleri: Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki!

Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki: Bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Aslanpaşa Şehitliği ile Oltu Kalesi gibi tarihi yapılar ile kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettikleri alanlar haline geldi. İlçe sakinleri, tarihe saygısızlığa tepki gösterdi. Şehitliğe ve tarihi eserlere sahip çıkılması çağrısında bulunan esnaf Ufuk Dedetürk, "Bu yazıları madde bağımlılarının yazdığı söyleniyor. Devlet büyüklerimizden bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çeşitli renkte boyalarla kirletilen duvarları görenler, tepkilerini dile getirdi.
Çeşitli renkte boyalarla kirletilen duvarları görenler, tepkilerini dile getirdi.

Milattan önce 3'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği, tarihi yapılar ve kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettiği alanlar haline geldi. Çeşitli renkte boyalarla kirletilen duvarları görenler, tepkilerini dile getirdi.

2 bin yıllık surlara sprey boyayla yazı yazdılar
GÜNDEM
2 bin yıllık surlara sprey boyayla yazı yazdılar

Esnaf Ufuk Dedetürk, Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği ile birçok kamu binasının gençler tarafından sprey boyalarla kirletildiğini belirterek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Dünyanın en eski köprüsüne sprey boyayla yazı yazdılar
GÜNDEM
Dünyanın en eski köprüsüne sprey boyayla yazı yazdılar

Milattan önce 3'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Oltu Kalesi.

'Madde bağımlıların yazdığı söyleniyor'

Şehitliğe ve tarihi eserlere sahip çıkılması çağrısında bulunan Dedetürk, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Aşkları batsın, böyle bir sevgi olur mu? Biz de gençliğimizde sevdik, ama hiçbir zaman duvarlara aşkımızı yazmadık, kalbimizle sevdik. Bu saygısızlığı yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Bu yazıları madde bağımlılarının yazdığı söyleniyor. Devlet büyüklerimizden bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz."


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