Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Ciddiyetsiz genel başkan

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim tırmanıyor.

'KILIÇDAROĞLU'NUN NE ÇOCUK UMRUNDA NE LAİKLİK'

Geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesine, Aslı Baykal'dan tepki gelmişti. Aslı Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse, diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" dedi.

GÜNDEM Aslı Baykal CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirtti: Himmet bekliyor

'KEMAL BEY KARAMOLLAOĞLU'NDAN HİMMET BEKLİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'ndan himmet beklediğini belirten Baykal, "Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu’na oy verecek… Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti’de Özlem Zengin ‘tarikatsa tarikat’, Emine Erdoğan ‘takipçisi olacağım’ derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP’nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU: CİDDİYE ALMIYORUZ

Aslı Baykal'ın açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" çıkışı geldi. Bunun üzerine Baykal yeniden sert bir cevap vererek Kılıçdaroğlu'na "ciddiyetsiz genel başkan" sözleriyle yüklendi.

'CHP SEÇMENİNİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir."

Kılıçdaroğlu’nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir. REKLAM December 14, 2022

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