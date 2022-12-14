Gündem Aslı Baykaldan Kılıçdaroğluna sert cevap Ciddiyetsiz genel başkan
POLİTİKA

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Ciddiyetsiz genel başkan

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği “Ciddiye almıyoruz” sözlerine jet yanıt geldi. Aslı Baykal, “Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslı Baykaldan Kılıçdaroğluna sert cevap: Ciddiyetsiz genel başkan
Aslı Baykal - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim tırmanıyor.

'KILIÇDAROĞLU'NUN NE ÇOCUK UMRUNDA NE LAİKLİK'

Geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesine, Aslı Baykal'dan tepki gelmişti. Aslı Baykal, "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse, diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" dedi.

Aslı Baykal CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirtti: Himmet bekliyor
GÜNDEM
Aslı Baykal CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirtti: Himmet bekliyor

'KEMAL BEY KARAMOLLAOĞLU'NDAN HİMMET BEKLİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'ndan himmet beklediğini belirten Baykal, "Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu’na oy verecek… Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti’de Özlem Zengin ‘tarikatsa tarikat’, Emine Erdoğan ‘takipçisi olacağım’ derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP’nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder
GÜNDEM
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder

KILIÇDAROĞLU: CİDDİYE ALMIYORUZ

Aslı Baykal'ın açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" çıkışı geldi. Bunun üzerine Baykal yeniden sert bir cevap vererek Kılıçdaroğlu'na "ciddiyetsiz genel başkan" sözleriyle yüklendi.

'CHP SEÇMENİNİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir."


Aslı Baykal CHP'ye savaş açtı: Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım
GÜNDEM
Aslı Baykal CHP'ye savaş açtı: Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sonrası devleti zayıflatmaya çalışanlara Aslı Baykal tepki gösterdi: Siz de terörle mücadele edin
GÜNDEM
Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sonrası devleti zayıflatmaya çalışanlara Aslı Baykal tepki gösterdi: Siz de terörle mücadele edin

Yılmaz Ateş, Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen parti mi kuruyor? Eski CHP'lilerin yol haritası belli oldu
GÜNDEM
Yılmaz Ateş, Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen parti mi kuruyor? Eski CHP'lilerin yol haritası belli oldu


Bir yılda 1 milyon kişi akın etti

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti

Herkes görmek için bölgeye geliyor.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Borsa İstanbulda gong Platform Turizm için çaldı

Türkmen gazının<br>nakline başlamalıyız

Türkmen gazının
nakline başlamalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

'Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak.'

​Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.