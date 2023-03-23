'Asrın Dayanışması Kampanyası' başlatıldı: Birlikte Türkiye'yiz

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, arama kurtarma ve yardım çalışmaları için bölgede seferber oldu. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin tarifi imkansız acılarını azaltmak, yaralarını sarmak ve felaketin yıkıcı sonuçlarıyla cesaret ve kararlılıkla mücadele etmek amacıyla devletimiz ve milletimiz bütün dünyaya örnek olan asrın dayanışmasını gösterdi. Ortaya konulan bu dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin bu acı günleri geride bırakarak, yaralarını sarmak, vatandaşlarımızı bir an önce konutlarına kavuşturmak, bölgeyi yeniden inşa ve ihya etmek için biz de var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız."