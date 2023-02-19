Asrın felaketinde 14'ncü gün: 40 bin 689 canımızı yitirdik

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar bu her 2 depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Bunlar arasında 3-4 arası olanlar 1628 4-5 arası olanlar 436 ve 5-6 arası olanlar 40. 1 adet de 6.6'lık sarsıntı var. Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor." ifadelerini kullandı.