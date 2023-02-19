Asrın felaketinde 14'ncü gün: 41 bin 20 canımızı yitirdik

15.40:

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar bu her 2 depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Bunlar arasında 3-4 arası olanlar 1628 4-5 arası olanlar 436 ve 5-6 arası olanlar 40. 1 adet de 6.6'lık sarsıntı var. Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor." ifadelerini kullandı.