Asrın felaketinde 14'ncü gün: 41 bin 20 canımızı yitirdik

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Deprem
AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.
"Bugüne kadar herhangi bir salgın hastalık saptanmadı" diyen Bakan Koca, "Afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Her bir depremzedemiz iyileşene kadar burada olacağız." ifadelerini kullandı.
AFAD Başkanı Sezer, ''318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz. 830 binin üzerinde binada çalışmalar tamamlandı. Kira desteği olarak 445 bin başvuru yapıldı. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandı'' şeklinde konuştu.