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Asrın felaketinde 21'nci gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

17:15 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının olduğu alanda bekleyen bir depremzede.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının olduğu alanda bekleyen bir depremzede.

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen altı kişi yaşamını yitirdi.


İşte felaketin 21'nci gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
17.22
Deprem sonrası yağma olaylarına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 197 oldu.
17.00
Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 188 kişi tutuklandı.
16.40
Hatay’da çalışmalara katılan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi İstanbul’a döndü.
15.57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca İslahiye ve Nurdağı'nda su klorlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek
"Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir"
dedi.


15.48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağını açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini, yeni verilere göre 13 Mart'a ertelemiş olduk" dedi.

AFAD'ın depremlerle ilgili 24 Şubat 2023 saat 22.38'de yaptığı açıklaması şöyle:9 bin 136 artçı sarsıntı meydana geldi.


Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 528 bin 146'ya ulaştı.


Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 11 bin 424 arama kurtarma personeli görev yapıyor.


Deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik ve destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 239 bin 977 kişi bulunuyor.


Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevi devam ediyor.


Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 116 helikopter ve 78 uçakla bugüne kadar 13 bin 177 sorti yapıldı.


Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görevlendirildi.




335 bin 382 çadırın kurulumu tamamlandı


Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 335 bin 382 çadırın kurulumu tamamlandı. 10 il ve 130 noktada konteyner kent kurulumları devam ediyor.


Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292'ye ulaştı.


Afet psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 614 bin 993, deprem bölgesi dışında 296 bin 949 olmak üzere toplam 911 bin 942 kişiye psikososyal destek verildi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hatay
#Diyarbakır
#Osmaniye
#AFAD
14 dakika önce
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